Российские автоперевозчики стали более ответственно относиться к страхованию

Изменение в логистических цепочках мировой системы грузовых перевозок приводит к более ответственному подходу автоперевозчиков к страхованию. О тенденциях в страховании таких перевозок рассказал руководитель направления корпоративного страхования СберСтрахования Андрей Романов на собрании членов АСМАП в ЦФО.

Как отметил представитель СберСтрахования, основные риски, с которыми сталкиваются российские перевозчики при транспортировке грузов, это традиционно ДТП, хищение груза, происшествия при погрузочно-разгрузочных работах и хранении груза на складе, нарушение температурного режима при перевозке, пожар, намокание груза. При этом у экспедиторов чаще происходит кража груза, а перевозчики больше страдают от ДТП.

Если риски остаются прежними, то трансформация логистических цепочек приводит к смене территорий страхования: в последний год в приоритете помимо традиционно России, страны ЕАЭС, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция, Китай, Иран.

Андрей Романов, руководитель направления корпоративного страхования СберСтрахования:

«Что характерно в периоды экономических вызовов, транспортные компании предпочитают меньше рисковать и охотнее выбирают страхование. В такие моменты в целом растет роль и ценность страховой защиты. Наблюдаемая сейчас тенденция — рост востребованности страхования гражданской ответственности экспедитора и страхования грузов и запросов клиентов, является подтверждением».

Представитель СберСтрахования напомнил, что в 2021 году был введен стандарт Всероссийского союза страховщиков (ВСС) страхования ответственности автоперевозчиков и экспедиторов. Они предусматривают возможность страхования ответственности не только за груз, но и за нарушение договора перевозки и транспортной экспедиции, что повышает уровень защищенности клиентов.