Двести тысяч рублей заплатит иркутянин за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Жителя Иркутска приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда города.

Установлено, что 35-летний хулиган, будучи пьяным, набрал номер 112 и сообщил оператору службы ложные данные. После этого правоохранительные органы начали мероприятия, чтобы предотвратить ЧП.

«Своими действиями осужденный дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлек силы и средства на проверку ложного сообщения с причинением материального ущерба, вызванного нарушением нормального режима работы всех служб, которые были задействованы для проверки данной информации», – говорится в сообщении.

В суде мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что в тот момент не осознавал всю серьезность своих действий.