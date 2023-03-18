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Двести тысяч рублей заплатит иркутянин за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Жителя Иркутска приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве в жилом доме, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда города.

Установлено, что 35-летний хулиган, будучи пьяным, набрал номер 112 и  сообщил оператору службы ложные данные. После этого правоохранительные органы начали мероприятия, чтобы предотвратить ЧП.

«Своими действиями осужденный дезорганизовал деятельность органов внутренних дел, отвлек силы и средства на проверку ложного сообщения с причинением материального ущерба, вызванного нарушением нормального режима работы всех служб, которые были задействованы для проверки данной информации», – говорится в сообщении.

В суде мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что в тот момент не осознавал всю серьезность своих действий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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