Альфа-Онлайн был назван самым удобным мобильным банком

Компания USABILITYLAB ежегодно оценивает удобство интернет-банков для пользователей. В этом году эксперты тестировали сервисы 22 крупнейших банков. Они оценивали по 64 критериям: насколько удобно переводить деньги по номеру телефона, смотреть историю, делать шаблоны, следить за расходами и другое.

Лучшим с точки зрения удобства для пользователей стал Альфа-Онлайн. Эксперты отметили, что там есть редкие возможности: например, можно приостановить автоплатёж или добавить фото из галереи при сканировании QR-кода.

Цифровые сервисы Альфа-Банка и ранее становились лидерами рейтинга USABILITYLAB — они высоко оценивались экспертами с точки зрения дизайна и функциональности.