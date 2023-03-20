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Альфа-Онлайн был назван самым удобным мобильным банком

Компания USABILITYLAB ежегодно оценивает удобство интернет-банков для пользователей. В этом году эксперты тестировали сервисы 22 крупнейших банков. Они оценивали по 64 критериям: насколько удобно переводить деньги по номеру телефона, смотреть историю, делать шаблоны, следить за расходами и другое.

Лучшим с точки зрения удобства для пользователей стал Альфа-Онлайн. Эксперты отметили, что там есть редкие возможности: например, можно приостановить автоплатёж или добавить фото из галереи при сканировании QR-кода.

Цифровые сервисы Альфа-Банка и ранее становились лидерами рейтинга USABILITYLAB — они высоко оценивались экспертами с точки зрения дизайна и функциональности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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