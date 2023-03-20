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Получайте кэшбэк: Примсоцбанк проводит акцию для держателей карт Приморец

C 1 по 31 марта 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей карт Приморец

Условия расчета и выплаты кэшбэка:

  • 10% Аптеки (MCC: 5912/5122)
  • Максимальная сумма выплаты – 3000 руб.
  • Вознаграждение кэшбэк начисляется:
  • По операциям, проведенным в период с 01.03.2023г. – 31.03.2023г. выплата кэшбэк производится до 15.04.2023 года.

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции 01.03.2023 - 31.03.2023


/ Сибирское Информационное Агентство /
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