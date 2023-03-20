Стань ближе к полету вместе с Примсоцбанком: банк проводит акцию для держателей карт S7

С 01 по 31 марта 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей карт S7.

В рамках действия акции, клиенты банка - держатели карт S7, получают промо-мили за проявленную активность по безналичным операциям в период проведения акции.Также Вы можете получить дополнительные промо-мили при выполнении следующего условия:

в период проведения акции совершите безналичный оборот от 20 000 рублей и получите дополнительно 2 000 миль!

Начисление промо-миль от банка производится до 15.04.2023.

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции: 01.03.2023 - 31.03.2023