Реалист Банка вошел в ТОП-15 рейтинга топ-менеджеров premium banking

Вита Бондарчук, начальник управления по работе с крупным частным капиталом Реалист Банка, заняла 12 место в рейтинге топ-менеджеров premium banking в России аналитического центра «БизнесДром» и «Банковское обозрение». В итоговый рейтинг вошел 15 руководителей российских подразделений premium.

«Портфель состоятельных клиентов в Реалист Банк за последний год значительно увеличился. Его прирост составил более 30%. Для нас это значительный показатель. Мы отлично знаем портрет своего клиента, умеем хорошо работать с нестандартными кейсами. Сегодня наша основная стратегия для состоятельных клиентов – это, прежде всего, сохранение капитала. Главными продуктами в достижении этой цели являются выгодные по условиям вклады с интересными ставками. Инструментов, направленных на сбережения, достаточно: это не только традиционные депозиты, но и вложения в драгоценные металлы, инвестиционные монеты, золотые слитки», - прокомментировала Вита Бондарчук.

Вита окончила Дальневосточный госуниверситет, российско-американский факультет по специальности "Экономист", Business Adminisnration (University of Maryland). C 2010 года работала в Рост Банке на руководящих должностях по направлению Private Banking. В 2015 году была назначена вице-президентом в Финпромбанк, отвечала за развитие premium banking. C 2016 работает в команде Реалист Банка.