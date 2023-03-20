Где и чем живут самые счастливые россияне?

Самые счастливые россияне живут в Хабаровске, Астрахани и Оренбурге. Это выяснила СберСтрахование жизни в преддверии Международного дня счастья. 45% респондентов основой благополучия считают здоровье. Каждый пятый безвозмездно помогает другим людям, чтобы чувствовать себя счастливее. При этом сумму накоплений для счастливой жизни россияне оценили в 7,75 млн рублей, а размер ежемесячного дохода — в 96 тыс. рублей.

80% россиян ощущают себя полностью или в основном счастливыми. Чаще других о довольстве своей жизнью сообщали жители Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%).

Подлинно счастливого человека опрошенные описали так: обладает крепким здоровьем (45%), поддерживает близкие и тёплые отношения с семьёй (38%), достиг материального благополучия и может жить на пассивный доход (20%), регулярно встречается с друзьями (20%). Ещё 16% включили в этот список личностную и профессиональную самореализацию, 11% — любимую работу или дело жизни, 4% — путешествия.

В списке повседневных занятий, которые делают респондентов счастливыми, оказались встречи с друзьями и близкими (67%), качественный сон (21%), волонтёрство и помощь другим людям (19%). Далее по популярности следуют утренний кофе (10%), спорт и прогулки на природе (10%), а также доходы от инвестиций и пополнение копилки (5%).

Чтобы жить полной жизнью, россиянам необходимо 7,75 млн рублей накоплений. Самый большой «аппетит» к желаемым сбережениям обозначили жители Севастополя (15,8 млн рублей), Санкт-Петербурга (14,3 млн рублей) и Москвы (12,2 млн рублей).

По оценке респондентов, сегодня для комфортной жизни необходимо 96 тыс. рублей ежемесячного дохода. Самые крупные суммы потребовались жителям Тюмени (180 тыс. рублей), Севастополя (174 тыс. рублей) и Москвы (144 тыс. рублей).

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Материальное благополучие не гарантирует счастья, но даёт опору и помогает решать многие задачи. Наше исследование показало, что женщинам требуется более высокий ежемесячный доход, чтобы жить комфортно: 108 тыс. рублей против 84 тыс. у мужчин. Женщинам и накоплений необходимо больше: 8 млн рублей (мужчины в среднем называют цифру в 7 млн рублей). Склонность россиянок к заботе о будущем и долгосрочному финансовому планированию подтверждает и анализ нашего продуктового портфеля. В 2022 году 63% договоров накопительного страхования жизни (НСЖ) в Сбере заключили женщины. НСЖ сочетает копилку и страховую защиту, по некоторым программам можно предусмотреть выплату при травме или диагностировании критического заболевания, а также застраховать ребёнка».

64% россиян сообщили, что их уровень счастья могут снизить трудности со здоровьем. Свыше трети (32%) в качестве такой причины назвали отсутствие накоплений и недостаточный уровень дохода для комфортной жизни. Каждый пятый (19%) переживает из-за трудностей на работе. Ещё 8% беспокоятся из-за ссор с близкими и друзьями, 5% — из-за отсутствия стабильности.

Исследование проводилось в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.