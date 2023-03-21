Россияне прошедшей зимой стали чаще кататься на горных лыжах и сноуборде

Популярность горных лыж и сноубордов в России выросла на треть в сравнении с прошлым годом. Вместе с этим увеличился спрос на страховую защиту от спортивных травм, выяснили СберСтрахование и СберМегаМаркет.

Прошедшей зимой на СберМегаМаркете количество купленных сноубордов и горных лыж увеличилось на 35% в сравнении с прошлогодним сезоном. При этом товары для сноубординга оказались популярнее, чем горные лыжи — их покупали практически в 3 раза чаще, тогда как в сезоне 2021/2022 спрос делился практически поровну. Больше всего заказов сноубордов пришлось на декабрь 2022 года, а горных лыж — на февраль 2023.

Самыми популярными сопутствующими товарами при покупке сноубордов стали крепления для сноуборда и наушники, а горных лыж — ботинки и палки.

В топ регионов по числу заказов вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области, а также Пермский край.

По данным СберСтрахования, зимой россияне оформили около 100 тыс. полисов, покрывающих риски спортивных травм, и 4 тыс. человек уже заявили о страховых случаях. Характерно, что страховку по программе «Спортивная защита», которая подходит и для профессиональных спортсменов, выбирали в 7 раз чаще, чем универсальную «Защиту от травм», в которую включены в том числе риски любительского спорта. Причём горнолыжники купили в 3 раза больше полисов, чем сноубордисты. В прошлом году соотношение страховок было другим: «Защиту от травм» тогда оформили в 2 раза больше людей, чем «Спортивную защиту».

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«На всесезонном курорте "Манжерок", который Сбер развивает в Республике Алтай, замечательно наслаждаться природой, кататься на лыжах, сноуборде, горном велосипеде, ходить в пешие походы. А значит, лучше позаботиться о страховке, чтобы провести отдых под надёжной защитой. В СберСтраховании каждый может выбрать оптимальный страховой продукт, чтобы защитить себя и близких».

Программа СберСтрахования «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, причём необязательно родственников. Страховку можно быстро и просто приобрести в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в любом отделении банка.