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Путин: Россия и Китай согласовали почти все параметры соглашения по «Силе Сибири 2»

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Россия и Китай в ходе переговоров согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири 2», передает Интерфакс заявление президента РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе, которые сегодня проходят в Кремле.

«Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа», — сообщил Путин.

Он отметил, что российские компании готовы обеспечить растущий спрос китайской экономики на энергоносители.

«Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м. Плюс 100 млн т — сжиженного природного газа (цель производств СПГ в России к 2030 году 100 млн тонн — Интерфакс)», — сказал Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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