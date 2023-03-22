Клиенты банка «Открытие» стали снимать наличные с кредитных карт в полтора раза чаще

Объем снятия наличных по активным кредитным картам* в банке «Открытие» ( входит в Группу ВТБ) в январе-феврале 2023 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Клиенты банка могут бесплатно снимать с кредиток наличными ежемесячно до 50 тысяч рублей в первые три месяца после оформления карты.

Возможность снятия наличных без комиссии и без процентов появилась у держателей кредитных карт «120 дней» в конце 2022 года. Услуга пользуется популярностью у клиентов банка, спрос на нее растет из месяца в месяц.

За первые два месяца 2023 года банк «Открытие» также увеличил в 2,5 раза выдачи кредитных карт год к году. Число активных кредитных карт приблизилось к 500 тысячам. Чаще всего оформляют карты жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Самый большой прирост новых держателей кредиток в январе-феврале 2023 года наблюдался в Поволжье.

Одной из основных причин роста выдач кредитных карт в начале 2023 года стало увеличение первого льготного грейс-периода по карте «120 дней» до 180 дней. В течение полугода с момента оформления кредитной карты держатель может не вносить никаких платежей.