Рост товарооборота между Россией и КНР в 2023 году может достичь 200 млрд долларов

Энергетическое взаимодействие между Москвой и Пекином расширяется. Об этом во вторник заявил президент России Владимир Путин. Его слова передают «Известия».

«Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки – $185 млрд. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в $200 млрд, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – сказал он, выступая на российско-китайских переговорах в расширенном составе.