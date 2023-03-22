Сборы СберСтрахования по итогам 2022 года выросли почти на 50% — до 47,2 млрд рублей

СберСтрахование с января по декабрь 2022 года собрала 47,2 млрд рублей премии (по данным управленческой отчетности). Это на 48,8% больше, чем годом ранее. Наибольший объем в структуре сборов составили продукты для физических лиц — 29,7 млрд рублей. Значительный рост продемонстрировал и сегмент программ для юридических лиц — он увеличился в 1,5 раза — до 17,4 млрд рублей.

Выплаты компании возросли в 2,3 раза и составили 6,2 млрд рублей. Наибольший объем в структуре выплат пришелся на розничные программы — 4,8 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2021 году. По корпоративным программам клиенты получили компенсаций на 1,4 млрд рублей, что в 3,1 раза больше 2021 года.

Владимир Именохоев, финансовый директор СберСтрахования:

«Прошлый год стал рекордным для компании за всё время. По основным показателям — таким как сборы страховой премии и чистая прибыль — мы значительно улучшили результаты. Однако не планируем сбавлять обороты — у нас есть большие амбиции к дальнейшему развитию. Компания планирует делать продукты лучше и удобнее, повышать их клиентскую ценность, чтобы каждый мог обеспечить себя надёжной защитой с оптимальным набором рисков по оптимальной цене».