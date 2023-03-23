Тестирование цифрового рубля могут начать в апреле

Банк России готов запустить валюту после принятия нормативной базы. В нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время пакет законопроектов по цифровому рублю уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Мы надеемся на его дальнейшее принятие в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Напомним, что в пилотном тестировании будет принимать участие ограниченное число клиентов 13-ти банков. Во время этой работы будут протестированы такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций будет расширен.