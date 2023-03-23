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РСХБ выступил партнером иркутского этапа чемпионата «Профессионалы»

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка выступил социальным партнером Регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», который проходит на базе ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум».

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» стартовал в Иркутской области 20 марта 2023 года, в нем участвуют студенты колледжей и техникумов, а также школьники. В церемонии открытия приняли участие председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников и министр образования Приангарья Максим Парфенов.

Спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что президент России Владимир Путин в своем послания Федеральному Собранию поставил задачу подготовить за пять лет один миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России.

«Мы с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области внимательно рассмотрели проблему среднего профессионального образования в нашем регионе. В результате появились поправки, которые в три раза – с 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей – увеличили расходы областного бюджета на учебные корпуса и студенческие общежития. Это сделано для того, чтобы вам было удобнее учиться и комфортнее жить. Власти региона обязаны обратить внимание на развитие СПО, вернуть былой престиж рабочим профессиям, ведь решать задачи, которые ставит перед нами президент, уже завтра предстоит вам», – сказал Александр Ведерников.

Соревнования пройдут на площадках в образовательных организациях Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Тулуна, Черемхова и Нижнеудинска. Победители-выпускники ссузов смогут пройти стажировки и трудоустроиться на предприятиях-партнерах. Соревнования проводятся по 75 компетенциям: 59 для студентов колледжей и техникумов, 13 для школьников и три демонстрационных для юниоров. Победители региональных соревнований представят Иркутскую область на отборочных этапах и в финале чемпионата «Профессионалы» Санкт-Петербурге в ноябре этого года.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова пожелала участникам Чемпионата по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» успехов и отметила высокую значимость конкурса в сфере профессиональной ориентации молодежи на востребованные в регионе и перспективные для развития агропромышленного комплекса профессии и специальности. 

«Основная задача Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – привлечение внимания к значимости рабочих профессий. Это нестандартный способ рассказать о том, насколько важна профессиональная подготовка и стремление к постоянному росту в выбранной специальности. В Иркутской области это первый такой чемпионат, и мы рады участвовать в качестве социального партнера в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Студенчество, пожалуй, самое фундаментальное время для осознания значимости выбранной профессии, и отрадно наблюдать, что у ребят уже сформировалось понимание самого термина – профессионал. Это в первую очередь – постоянный рост, умение не теряться в мелочах, четкая уверенность в правильности действий, практика, совершенствование своих умений, то, что называют мастерством», – отметила в приветственном слове Наталья Баркова.

В течении четырех конкурсных дней участники продемонстрируют свои навыки и умения в различных спецификациях – наладка электрооборудования и электроники, работы с двигателем механическим приводом специализированной техники, комплектование пахотного агрегата. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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