МТС разогнала скорость интернета для сорока тысяч братчан

МТС усилила покрытие сети LTE в городе Братске Иркутской области. За счет установки дополнительного телеком-оборудования в Правобережном и Падунском районах средняя скорость мобильного интернета выросла на треть.

Ускоренный интернет стал доступен жителям поселков «Энергетик» Падунского района и «Гидростроитель» Правобережного района, где проживает более 40 тысяч человек. Обновленная сеть 4G покрывает все жилые кварталы и социально-значимые локации районов, в частности в «Гидростроителе» быстрый интернет доступен в районе больничного комплекса Горбольницы №3, спортивного комплекса «Акела», новой библиотеке им. Евтушенко.

Жители «Энергетика» почувствовали быстрый интернет около кинотеатра «Голливуд», больничного комплекса, детской поликлиники, Братского государственного университета, парка, гостиницы «Турист», бассейна «Солнечный», ж/д станции «Энергетик», а также в новом ЖК «Сосновый бор».

«Братск – крупный промышленный город Приангарья, жители которого активно пользуются интернет-сервисами в повседневной жизни. Многие из них используют одновременно несколько гаджетов – смартфон, планшет, ноутбук. После усиления сети жители «Энергетика» и «Гидростроителя» еще свободнее могут удаленно работать и учиться, в том числе, в часы-пик. Кроме того, братчане могут экономить на связи до 40% своих расходов, подключив удобный пакет услуг с мобильной связью, домашним интернетом и ТВ», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

С начала 2023 года МТС уже увеличила скорость интернета для жителей Черемхово, Шелехова, Усолье-Сибирского, Ангарска.