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Сотрудники Эн+ посетили Монголию в составе делегации Иркутской области

Топ-менеджеры российского энергохолдинга Эн+ принимают участие в работе делегации Иркутской области под руководством главы региона Игоря Кобзева в Монголиии. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Основная тема визита - расширение сотрудничества между приграничными территориями. На встречах с представителями государственных органов Монголии обсуждаются вопросы взаимодействия в сфере бизнеса, инвестиций, туризма, образования и культурного обмена между странами.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков принял участие во встрече в Министерстве образования и науки Монголии, где предложил организовать совместную образовательную программу для монгольских студентов-энергетиков на базе ИРНИТУ. Сотрудничество холдинга с университетом носит многолетний стратегический характер, на его базе уже реализуются многие образовательные проекты компании.

"У наших стран богатая история сотрудничества, в том числе и в сфере образования. И мы хотим, чтобы это продолжилось. Со своей стороны, в рамках этой программы, мы можем предложить студентам-энергетикам  из Монголии прохождение практики на объектах Эн+: гидроэлектростанциях, ТЭЦ, тепловых сетях".

Представители Министерства  образования и науки Монголии намерены в ближайшее время обсудить его детали с российской стороной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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