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Названы территории, которые может подтопить в Приангарье из-за грядущего потепления

Потепление ожидается в конце марта – начале апреля в Иркутской области, в связи с чем несколько территорий региона может подтопить, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В зоне подтопления талыми водами находятся домовладения в городе Иркутске, Ангарском городском округе, Иркутском, Усольском, Черемховском, Шелеховском, Зиминском, Тайшетском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском и Слюдянском районах», – сообщили в ведомстве.

Чаще всего, по данным МЧС, подтапливаются дворовые территории, гаражи и подвалы. В таких случаях угрозы жизни и здоровью людей не бывает, но вода наносит вред инфраструктуре и имуществу граждан. Чтобы предотвратить подтопления гражданам советуют позаботиться о ливневой канализации и вывозе снега с придомовых территорий. Эффективной мерой является и оградительная насыпь.

В настоящее время проведена проверка готовности аэромобильной группировки, пожарно-спасательными подразделениями подготовлено насосное оборудование, в том числе мотопомпы, насосные станции, которые применяются для откачки воды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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