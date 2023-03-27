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Правительство РФ рекомендовало регионам обеспечить аграриев сменами, топливом и техникой

Власти РФ во время заседания, которое состоялось накануне, обсудили сезонные полевые работы. По итогам совещания регионам рекомендовано обеспечить местных аграриев необходимым, следует изданных кабмина.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации организовать своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ, обратив особое внимание на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовыми ресурсами, семенами, сельскохозяйственной техникой, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями», – говорится в сообщении.

Кроме того, власти советуют обеспечить своевременное доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий для развития сельского хозяйства.

Кроме того, регионам необходимо принять меры, направленные на обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями страхования своих имущественных интересов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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