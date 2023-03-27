Лизинг разрешили использовать в РФ при строительстве рыбопромысловых судов и объектов

Правительство России одобрило возможность использования лизинга при строительстве рыбопромысловых судов и объектов, которые предназначены для производства рыбной продукции, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующие данные внесены в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. «Изменения позволят обеспечить возможность использовать механизм финансовой аренды (лизинга) при строительстве судов рыбопромыслового флота и производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции», – говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято правительством РФ на заседании, которое состоялось накануне.