SuperJob: Каждый пятый работодатель пользуется услугами самозанятых

Чаще всего компании привлекают самозанятых для выполнения работ по проектированию, разработке ПО и перевозке грузов, показал опрос SuperJob,в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

– Как и в прошлом году, услугами россиян со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания. Наиболее часто самозанятых нанимают для выполнения работ по проектированию, но также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

При этом малый бизнес сотрудничает с самозанятыми чаще, чем крупный бизнес (23%). Среди различных отраслей самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (32%), строительные организации (29%) и IT-компании (22%).

Напомним, по данным ФНС, на 1 ноября 2022 года в Иркутской области было зарегистрировано более 70 тысяч «самозанятых». По сравнению с началом 2022 их количество выросло в 1,6 раза. В среднем за месяц число самозанятых увеличивается более чем на 3 тыс. человек.