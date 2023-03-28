«Люди не хотят свалок, люди хотят чистый воздух» – топ-менеджер Сбера об актуальности ESG для регионов

ESG-повестка для регионов становится все более актуальной, заявил в интервью РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его мнению, это запрос населения и бизнеса.

– Люди точно не хотят свалок, люди хотят чистый воздух. <…> Бизнесу интересно развиваться в регионах, где созданы правильные ESG-условия. Посмотрим на национальные проекты. Их 14, и десять из них тоже про ESG. Еще важно понимать, что ESG – это про деньги. С 2018 года в зеленые социальные проекты было привлечено порядка 525 млрд руб. Из них 115 млрд руб. были направлены на зеленые города, на инфраструктуру, на ЖКХ, – подчеркивает топ-менеджер Сбера.

По словам экперта, сейчас регионы разделились на три лагеря: первый — это прогрессивные, те, которые активно продвигают ESG-повестку.

– К ним хотят ехать люди, к ним двигается бизнес, у них уровень доверия власти достаточно высокий, – уточнил Александр Ведяхин.

Вторая группа отличается крайне пассивной позицией в сфере ESG, и третья, сама большая группа – сомневающиеся.

– Мы искренне надеемся, что эта группа сомневающихся перейдет в группу прогрессивных регионов, которые будут развивать свой регион на основании принципов ESG, – отметил Александр Ведяхин.