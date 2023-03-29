Объявлен конкурс для выбора подрядчика, который будет обслуживать маршрут №4к в Иркутске

Отдел организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации Иркутска организовал конкурс для выбора подрядчика, который будет обслуживать маршрут №4к «Ц.Рынок – предместье Рабочее – Копай – Аэропорт», следует из данных на сайте мэрии.

Поездки будет осуществлять частный перевозчик по нерегулируемым тарифам. Маршрут охватывает остановки Ц.Рынок, Автовокзал, фабрика «Узоры», ул.Ю.Фучика, стадион «Динамо», ул. Писарева, технический колледж, ул. Слюдянская, ул.Братская, Копай, Речная, ул. Жигулевская, Аэропорт.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 27 марта до 26 апреля. Итоги начнут подводить с 28 апреля.