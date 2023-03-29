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Россия переориентировала поставки нефти

Нефтепродукты, на фоне эмбарго, пойдут в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Цитату главы Минэнерго Николая Шульгинова передает ТАСС.

По его словам, Россия ведет работу по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. «Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго – снижения продаж не произошло», – сказал министр и добавил, что Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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