Россия переориентировала поставки нефти

Нефтепродукты, на фоне эмбарго, пойдут в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Цитату главы Минэнерго Николая Шульгинова передает ТАСС.

По его словам, Россия ведет работу по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. «Уже сегодня могу констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго – снижения продаж не произошло», – сказал министр и добавил, что Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти.