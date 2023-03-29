OMODA стала второй по популярности маркой среди автозаемщиков

ВТБ фиксирует поступательный рост спроса на автомобили нового китайского бренда OMODA. С момента старта продаж в конце прошлого года уже более 1 тыс. клиентов банка получили средства на покупку этого транспортного средства, а общий объем сделок превышает 1,5 млрд рублей. Сегодня OMODA - вторая по популярности марка среди автозаемщиков ВТБ после LADA.

Наибольшим спросом машины нового бренда из Китая пользуются у жителей Москвы: в структуре выдач банка на столичный регион сейчас приходится около 20%. На втором месте по динамике продаж - Санкт-Петербург (17%). В топ-5 также входят Пермь (5%), Нижний Новгород (4,5%) и Краснодар (4%). Средний размер одного автокредита составляет 1,4 млн рублей.

«Продажи автомобилей OMODA стартовали осенью прошлого года, и буквально за несколько месяцев эта марка ворвалась в топ-3 самых популярных в России, сместив корейский Kia. В настоящее время на отечественном рынке бренд OMODA представлен кроссовером C5. Симпатии российских автовладельцев он завоевал необычным дизайном, достойным оснащением даже базовой комплектации и достаточно демократичной ценой. В ближайшее время мы ждем появления нового седана S5, что позволит увеличить ассортимент для наших клиентов. Расширение модельного ряда поддержит автомобильный сегмент, который вышел на траекторию роста», - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

«Мы рады, что интерес к бренду OMODA растет, что выражается в росте продаж наших автомобилей. Благодаря партнерству с банком ВТБ, стать обладателями высокотехнологичного, стильного и интеллектуального кроссовера C5, а в скором времени и нашей долгожданной новинки - седана S5, смогут стать еще больше жителей России», - заявила директор по маркетингу бренда OMODA Тамара Васильева.

Банк ВТБ – один из официальных партнеров бренда OMODA в России. Оформить кредиты на автомобили этого бренда в банке можно по ставке от 8%. Минимальный тариф доступен при условии личного страхования заемщика, оформление КАСКО необязательно. Максимальная сумма финансирования составляет 3 млн рублей, а срок - 7 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости машины.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам февраля клиенты банка оформили 5,3 тысячи кредитов на 6,5 млрд рублей. Чаще всего автолюбители приобретали российские и китайские машины, при этом почти треть всех сделок пришлась на автомобили с пробегом.