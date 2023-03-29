Портфель электронных банковских гарантий Альфа-Банка составил 105 млрд рублей

По итогам 2022 года портфель электронных банковских гарантий вырос на 84% и составил 105 млрд рублей. Выдачи гарантий также выросли на 84% и составили 131 млрд рублей.

За прошлый год в Альфа-Банке появились новые предложения для клиентов. Например, они могут получить гарантию до 10 млн. рублей только по одному документу – паспорту генерального директора компании. А решение по такой гарантии может быть принято в течение часа.

В различных отраслях были значительно увеличены лимиты электронных банковских гарантий. Для компаний, выполняющих контракты по капитальному строительству, верхний лимит вырос более чем в 2 раза – с 30 до 70 млн рублей. Максимальная сумма гарантии на обеспечение участия в тендере теперь может составлять до 100 млн рублей.

Также в банке уделяют большое внимание социальной ответственности и представляют самые выгодные условия для социально ориентированных организаций. Альфа-Банк расширил лимиты для компаний, поставляющих продукты питания в школы и детские сады. Для организаций, поставляющих медицинские изделия в больницы и поликлиники тоже увеличился максимальный лимит – со 150 до 300 млн рублей.

«Мы знаем нужды клиентов, постоянно работаем над автоматизацией, упрощаем процессы, увеличиваем лимиты для важных отраслей. Мы стараемся уделить особое внимание не только частному сегменту, но и социально ориентированным компаниям, работающим с организациями здравоохранения, образования, муниципальными организациями. Весь комплекс приводит к таким значительным результатам», – прокомментировал Александр Попов, руководитель департамента гарантийного бизнеса и контактного финансирования Альфа-Банка.