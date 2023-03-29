Сбер подарил квартиру за покупки по кредитной карте

Жительница Екатеринбурга Екатерина выиграла квартиру в Москве, приняв участие в акции Сбера. Как отметила победительница акции, поначалу она не поверила в такую удачу, но, перезвонив по номеру 900, поняла, что это правда.

В ходе акции, которая проходила с 1 декабря 2022 года по 8 февраля 2023 года, любой владелец кредитной карты Сбера мог выиграть квартиру в Москве. Также было разыграно 100 призов по 50 тыс. рублей. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно было оплатить любой кредитной картой Сбера не менее трёх покупок стоимостью от 1000 рублей каждая.

Екатерина, победительница акции:

– 24 марта у меня была свадьба — и самый лучший подарок нам сделал СберБанк, подарив квартиру. Буду и в дальнейшем следить за различными акциями Сбера, чтобы ни в коем случае не упустить удачу. Победить в акции получилось, ведь я пользуюсь кредиткой уже давно, как и другими продуктами банка, — со Сбером я уже 10 лет. Карта выручает, когда случаются незапланированные покупки. Особенно учитывая, что все мои родные и близкие родились в один месяц — с кредиткой они не остаются без подарков. Раньше Сбер у меня ассоциировался только с банком № 1 в России, с надёжностью и мобильностью. А сейчас его хочется охарактеризовать ещё одной фразой: «Верьте в чудеса и прикладывайте усилия для их осуществления — им свойственно сбываться, особенно со СберБанком».

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

– Кредитная СберКарта — самая выгодная в России, что подтверждено уже несколькими исследованиями и, главное, многочисленными отзывами наших клиентов. 120 дней без процентов, вечное бесплатное обслуживание, моментальное оформление, а также бонусы от СберСпасибо — всё это доступно нашим клиентам. А Екатерине наша кредитная карта, помимо всех выгод, принесла ещё и квартиру в Москве. Поздравляю Екатерину и всех победителей акции! Уверен, что каждый владелец кредитной СберКарты — уже победитель, ведь это лучший продукт.