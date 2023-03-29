Сотрудники Иркутского алюминиевого завода стали экспертами «CASE-IN»

РУСАЛ выступил партнером международного инженерного чемпионата по направлению «Металлургия».

В ИРНИТУ состоялся отборочный этап ежегодного интеллектуального турнира, в котором приняли участие студенты. Они решали инженерные кейсы в интересах разных промышленных предприятий.

Работу участников оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли сотрудники Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ: Альбина Кузнецова, начальник производственно-диспетчерского отдела ИркАЗа, и Станислав Кислицын, председатель профсоюзной организации Дирекции по обеспечению производства и Дирекции по электролизному производству.

Альбина Кузнецова, начальник производственно-диспетчерского отдела Иркутского алюминиевого завода, председатель экспертной комиссии по направлению «Металлургия»:

- Я не первый раз участвую в этом мероприятии. Это ежегодные соревнования по решению инженерных кейсов. Тематика металлургического направления чемпионата в этом году – «РУСАЛ: лидер инноваций». Студенты-металлурги разрабатывали механизмы импортозамещения для снижения себестоимости алюминия, а также проектировали мероприятия по снижению углеродного следа, оценивали потенциальные риски предлагаемых решений. Ребята имеют высокий уровень подготовки, прослеживается грамотность и уверенность в докладах и в ответах на вопросы. Стоит отметить, что участники данного чемпионата пополняют внешний кадровый резерв компании. Командам, прошедшим в следующий этап, желаю успехов.

Команды-победители отборочного этапа получат путевки в следующий этап чемпионата – полуфинал, где продемонстрируют свое мастерство. В ходе полуфинала будут определены финалисты по каждому отраслевому направлению.

Чемпионы и призеры проекта смогут пройти стажировки в компаниях-партнерах проекта с возможностью трудоустройства, в том числе в компанию РУСАЛ.

Сегодня среди приоритетов социальной программы РУСАЛа – работа с молодежью. Основу такой политики заложил промышленник Олег Дерипаска, когда создавал компанию более 20 лет назад.