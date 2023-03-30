Банки вновь снижают требования к первоначальному взносу по ипотеке

С приходом весны российские банки вновь начали снижать требования к размеру первоначальных взносов по ипотечным кредитам, повторяя успешный опыт лета-осени прошлого года. Это повышает доступность ипотеки, однако требует от клиентов более внимательного учета финансовых рисков. Об этом рассказали в пресс-службе банка «Открытие».

Как следует из официальной статистики Центрального Банка РФ, в конце 2022 года доля выдаваемых банками ипотечных кредитов с относительно низким первоначальным взносом – в размере до 20% от стоимости покупаемого жилья – достигла уровня в 53%. А на первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом и вовсе составила 69%.

На фоне серьезного удорожания недвижимости в прошлом году спрос на ипотечные программы с как можно меньшим первоначальным взносом продолжает расти. Именно поэтому крупнейшие российские банки уменьшают минимальные требования к размеру первоначального взноса, пытаясь сохранить на прежнем уровне доступность ипотечного кредитования. В начале марта о снижении минимального порога первоначального взноса по ипотеке объявил банк ВТБ. А, например, банк «Открытие» и вовсе дважды за месяц снизил требования к наличию определенного объема собственных средств у потенциальных ипотечных заемщиков.

Оформление ипотеки с минимально возможным первоначальным взносом, в первую очередь, выгодно тем, кто планирует досрочно погасить большую часть кредита – например, за счет спокойной и выверенной продажи уже имеющейся у них недвижимости. Остальные заемщики должны тщательно оценивать свои финансовые риски и выгоды.