Примсоцбанк - в ТОП-50 лучших банковских сайтов

Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-50 лучших банковских сайтов начала 2023 года и занял в нём 48 позицию. Отметим, исследование проводил финансовый портал Бробанк.

Основные параметры, на которые опирается рейтинг – индекс качества сайта (ИКС). Используется показатель поисковой системы Яндекс, который учитывает комплексную оценку ресурса - по аудитории, ее вовлеченности, полезности представленного контента и т.д. По большей части участники рейтинга – это универсальные финансовые институты с достаточно широкой филиальной сетью. Хотя есть и немало исключений. Например, пятую часть ТОП-50 можно отнести к региональным кредитным организациям. То есть тем, кто представлен не более чем в восьми субъектах РФ.



Также Примсоцбанк вошел в рейтинг банков с лучшим ростом индекса качества сайтов банков и занял в нём 29 место. За попадание в рейтинг конкурировало 93 финансовых института. Именно столько кредитных организаций смогли нарастить ИКС с 14 февраля прошлого года по 23 марта текущего. Учитывая фактическую конкуренцию, сформирован ТОП-30. То есть в перечень вошло 32,26% структур. Его участниками стали не только лучшие сайты банков 2023 года из ТОП-50, но и находящиеся ниже игроки рынка.