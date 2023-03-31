ВТБ в Иркутской области нарастил портфель кредитов среднего и малого бизнеса на четверть

По итогам работы в 2022 году банк ВТБ в Иркутской области нарастил кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса на 24% до 33,6 млрд рублей. Объем срочных средств СМБ вырос на 57% и составил 21,7 млрд рублей. Всего пассивы на 1 января 2023 года составили 28,3 млрд рублей (+26%).

В условиях санкционного давления банк обеспечил региональные компании доступными оборотными средствами и инвестиционными ресурсами для продолжения и развития деятельности. Большую роль сыграли инструменты господдержки. Около 40% кредитного портфеля ВТБ в Иркутской области в сегменте среднего и малого бизнеса приходится финансирование в рамках госпрограмм. Кредитный портфель в рамках господдержки по сравнению с началом года увеличился на 43% и составил почти 13 млрд рублей. В том числе, кредиты предоставлены по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга, программе Минпромторга «895», направленной на финансирование приоритетной импортной продукции и программе льготного финансирования проектов жилищного строительства.

По итогам 2022 года объем привлеченных средств клиентов, размещенных в ВТБ компаниями среднего и малого бизнеса Иркутской области, увеличился на 26% и составил 28,3 млрд рублей. Наряду с кредитованием банк предоставил возможность размещения средств с гарантированным доходом действующим и новым клиентам. При этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам.

ВТБ в Иркутской области продолжил активное сотрудничество с компаниями Приангарья. Активная позиция банка в регионе позволила нарастить количество клиентов, использующих расчетно-кассовое обслуживание и другие продукты банка больше чем на 16% с начала года. По итогам 2022 года 18,2 тысячи компаний и предпринимателей доверили свое обслуживание ВТБ.

Управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка Александра Макарова отметила: «Работа со средним и малым бизнесом региона была направлена на поддержку деятельности региональных предприятий в области импортозамещения, перестройки логистики, выхода на новые рынки. Благодаря слаженной работе, нам удалось предоставить необходимые возможности. Признание наших компетенций, активной позиции и заинтересованности в решении задач позволила нам нарастить объем сотрудничества с региональными компаниями. Существенно выросло и число тех, кто видит в банке надежного партнера. Мы продолжим развивать продукты и сервисы, в том числе дистанционные, и участвовать в стратегических мерах поддержки бизнеса. На сегодня мы предлагаем более 30 инструментов господдержки».

Совокупный кредитный портфель физических и юридических лиц ВТБ в Иркутской области на 1 января 2023 года увеличился на 5% до 116,6 млрд рублей. ВТБ продолжил развитие сети офисов нового формата. Два офиса обновленного стандарта открылись в столице региона летом 2022 года.