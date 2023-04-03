Промышленные предприятия Приангарья получили возможность воспользоваться льготной господдержкой на сумму до 200 миллионов рублей

Предприятия Иркутской области смогут получить в 2 раза больше денег по программам льготного финансирования от Фонда развития промышленности: Наблюдательный совет федерального ФРП принял решение об увеличении максимальной суммы займа со 100 млн до 200 млн рублей по программам совместного финансирования проектов с региональными фондами развития промышленности.

«Увеличение предельной суммы займа коснётся таких программ, как «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда». А другое важное изменение затронуло пропорцию распределения средств федерального и регионального фондов внутри займа. К примеру, раньше, если сумма займа составляла 100 миллионов, то 30 из них должен был выдать региональный ФРП. Теперь обязательная доля регфонда в займах, выданных в рамках программ софинансирования с федеральным Фондом, снизилась до 10%. Таким образом, мы получили высвобождение значительного количества средств, благодаря чему Фонд развития промышленности Иркутской области сможет существенно увеличить количество выдаваемых займов уже в этом году», — подчёркивает глава Наблюдательного совета регионального ФРП, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото из архива

По итогам 2022 года Фонд развития промышленности одобрил займы по 22 проектам общей инвестиционной стоимость почти в 2 миллиарда рублей. Это и по региональным программам, и по совместным с федеральным ФРП. При этом если в 2021 году по региональным программам был одобрен один заём, то в 2022 — уже 9. Теперь, как ожидают в областном ФРП, вновь вырастет количество проектов по совместным программа.

«Основной фокус внимания федерального фонда направлен на средний производственный бизнес. Коллеги справедливо считают, что в регионах достаточно много небольших по федеральным меркам компаний, которые нацелены на создание производства импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Если говорить о нашей области, что это производства в стратегически важных отраслях, от машиностроения до энергетики. И в то же время именно в 2022 году наш ФРП поддержал существенное количество проектов, в которых конечными потребителями продукции являются обычные люди. Это и производство изделий из пластика, и выпуск строительных материалов, и деревообработка. То есть эффект от работы Фонда отражается на повседневной жизни значительного числа жителей Приангарья», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.