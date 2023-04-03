Промышленные предприятия Приангарья получили возможность воспользоваться льготной господдержкой на сумму до 200 миллионов рублей

Предприятия Иркутской области смогут получить в 2 раза больше денег по программам льготного финансирования от Фонда развития промышленности: Наблюдательный совет федерального ФРП принял решение об увеличении максимальной суммы займа со 100 млн до 200 млн рублей по программам совместного финансирования проектов с региональными фондами развития промышленности.
«Увеличение предельной суммы займа коснётся таких программ, как «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда». А другое важное изменение затронуло пропорцию распределения средств федерального и регионального фондов внутри займа. К примеру, раньше, если сумма займа составляла 100 миллионов, то 30 из них должен был выдать региональный ФРП. Теперь обязательная доля регфонда в займах, выданных в рамках программ софинансирования с федеральным Фондом, снизилась до 10%. Таким образом, мы получили высвобождение значительного количества средств, благодаря чему Фонд развития промышленности Иркутской области сможет существенно увеличить количество выдаваемых займов уже в этом году», — подчёркивает глава Наблюдательного совета регионального ФРП, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.
По итогам 2022 года Фонд развития промышленности одобрил займы по 22 проектам общей инвестиционной стоимость почти в 2 миллиарда рублей. Это и по региональным программам, и по совместным с федеральным ФРП. При этом если в 2021 году по региональным программам был одобрен один заём, то в 2022 — уже 9. Теперь, как ожидают в областном ФРП, вновь вырастет количество проектов по совместным программа.
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«Основной фокус внимания федерального фонда направлен на средний производственный бизнес. Коллеги справедливо считают, что в регионах достаточно много небольших по федеральным меркам компаний, которые нацелены на создание производства импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Если говорить о нашей области, что это производства в стратегически важных отраслях, от машиностроения до энергетики. И в то же время именно в 2022 году наш ФРП поддержал существенное количество проектов, в которых конечными потребителями продукции являются обычные люди. Это и производство изделий из пластика, и выпуск строительных материалов, и деревообработка. То есть эффект от работы Фонда отражается на повседневной жизни значительного числа жителей Приангарья», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.