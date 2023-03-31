Иркутский завод полимеров готов на 70%

Запуск предприятия намечен на 2024 год. На заводе создадут больше 1600 рабочих мест. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Его проектная мощность – 650 тысяч тонн продукции в год. У полимеров обширная сфера применения – от машиностроения и производства трубопроводов, конструктивных деталей до медицины.

«На сегодняшний день мы находимся уже на 70% прогресса по проекту – это и проектирование, и закупки на строительство. По строительству мы на уровне 50%. На самом деле, уже готовимся к эксплуатации завода: на первый план выходит развитие персонала, обучение, доподготовка. Сейчас это жизненно необходимо: мы хотим, чтобы как можно больше жителей Усть-Кута было задействовано в эксплуатации завода. Это удобно, безопасно и полезно для экономики города и региона», – говорит Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров.

Предприятие станет центром газохимического кластера ИНК с огромными перспективами в части сбыта продукции не только в стране, но и за рубеж.

«Что касается развития самого города: для сотрудников построят современный микрорайон с необходимой социальной инфраструктурой. Планируется строительство школы, детсадов, физкультурно-оздоровительного комплекса», – говорить губернатор.

Ранее основатель Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов подчеркивал, что расширение инфраструктуры северных территорий невозможно без участия государства. «Чтобы нам экономически держать бизнес и развивать Усть-Кут – нужно развитие аэропорта и федеральной дороги "Вилюй", сейчас она не выдерживает транспортировку материалов. Мы просим оказать поддержку, так как мы без помощи государства не сможем реализовать задуманное», – заявил Николай Буйнов. Так, городу и району требуется развитие ведущих инфраструктурных объектов. Главной болевой точкой является аэродромный комплекс, требующий реконструкции. Сейчас инфраструктура аэропорта не соответствует технике авиационной безопасности и не способен принимать современные воздушные суда.