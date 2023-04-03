Россия добровольно снизила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

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Ограничение будет действовать до конца 2023 года. Советующее распоряжение подписал вице-премьер РФ Александр Новак.
Согласно ему, мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности из-за банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых решений в энергетической политике.
При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.
«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», – говорится на сайте правительства.