Россия добровольно снизила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Ограничение будет действовать до конца 2023 года. Советующее распоряжение подписал вице-премьер РФ Александр Новак.

Согласно ему, мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности из-за банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых решений в энергетической политике.

При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками», – говорится на сайте правительства.