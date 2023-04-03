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Дальневосточный банк откроет новый офис в Ангарске

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17 апреля 2023 года для удобства клиентов в Ангарске открывается еще один новый офис Дальневосточного банка. Новый офис откроется по адресу: 75-й квартал, дом 6. Здесь клиентам будут оказываться услуги по кредитованию физических и юридических лиц.

– Мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия по кредитованию, среди наших продуктов – кредит наличными, кредитная карта с льготным периодом в 120 дней, спецпрограмма по автокредитам, рефинансирование ранее полученных кредитов, ипотечные программы. Также Дальневосточный банк является участником основных госпрограмм по поддержке бизнеса и готов предоставить предприятиям кредиты на льготных условиях, – рассказала директор дополнительного офиса 46 в Ангарске Марина Карманова.

На сегодня в Ангарске работают два офиса Дальневосточного банка по адресам:

  • Первый промышленный массив, квартал 54, строение 4;
  • 58 квартал, д.14, помещение 20.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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