Дальневосточный банк откроет новый офис в Ангарске

17 апреля 2023 года для удобства клиентов в Ангарске открывается еще один новый офис Дальневосточного банка. Новый офис откроется по адресу: 75-й квартал, дом 6. Здесь клиентам будут оказываться услуги по кредитованию физических и юридических лиц.

– Мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия по кредитованию, среди наших продуктов – кредит наличными, кредитная карта с льготным периодом в 120 дней, спецпрограмма по автокредитам, рефинансирование ранее полученных кредитов, ипотечные программы. Также Дальневосточный банк является участником основных госпрограмм по поддержке бизнеса и готов предоставить предприятиям кредиты на льготных условиях, – рассказала директор дополнительного офиса 46 в Ангарске Марина Карманова.

На сегодня в Ангарске работают два офиса Дальневосточного банка по адресам: