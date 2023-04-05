Рубль падает, несмотря на растущую нефть. Что происходит?

«Ослабление курса рубля в последние дни оказалось несколько неожиданным», – прокомментировала ситуацию, сложившуюся на валютном рынке, главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

Во вторник, 4 апреля, курс доллара на Мосбирже почти достиг 80 руб. Снижение российской валюты происходило на фоне решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи и роста мировых цен на нефть. По мнению эксперта Альфа-Банка, российский валютный рынок оторван от текущих новостей и скорее ориентируется на фундаментальные тенденции.

«Я думаю, что с фундаментальной точки зрения, ослабление курса рубля связано со снижением физических объёмов экспорта.

В частности, экспорта нефтепродуктов. Также видно, что и объёмы экспорта газа за последние месяцы упали на исторические минимумы. Поэтому ослабление курса рубля просто отражает сокращение физических объёмов экспорта, которые участники рынка транслируют в более слабый курс рубля», – резюмирует Наталья Орлова.

По мнению экспертов БКС, ослабление рубля выглядит избыточным. Хотя они и признают, что иррациональное поведение рынка может длиться дольше обычного. «Не исключаем, что в области 80 руб. за доллар США возможно не просто торможение негативной тенденции в рубле, но и нормализация с укреплением нацвалюты. А накопленная за последние недели перепроданность рубля технически способна привести к достаточно сильному импульсному отбою валютных пар вниз», – прогнозируют эксперты БКС.