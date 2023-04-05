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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших краткосрочных вкладов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга наиболее выгодных краткосрочных вкладов в рублях в марте 2023 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В десятку лучших депозитных продуктов марта вошел срочный вклад Уралсиба «Доход».

В рейтинге рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по активам на 01.02.2022 г. При его составлении учитывался не только уровень процентной ставки по договору вклада, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия начисления процентов, включая капитализацию, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные возможности для клиентов (частичное пополнение или снятие, онлайн-оформление и т.д.), а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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