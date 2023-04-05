Дифференцированные тарифы на электроэнергию введут в Хакасии с 2024 года

Решено разделить потребителей на три группы по объему использования электроэнергии. Об этом рассказали в пресс-службе правительства республики.

Границы рассчитают с учетом данных о потреблении. В первую группу войдут все, кто использует электричество для бытовых целей, в том числе и для электроотопления. Во вторую и третью войдут те, занимается производством на дому либо майнингом.

По словам председателя Госкомтарифэнерго Хакасии Манука Данданяна, приведенным в сообщении, добытчики криптовалюты потребляют электроэнергии в десятки раз больше, чем требуется для бытовых нужд - примерно по 300 тыс. кВт.ч в месяц, поэтому, по его мнению, майнеры не должны платить по тарифу для населения.

Напомним, что тарифы на электроэнергию для населения в Хакасии одни из самых низких в России (второе место после Иркутской области). Он составляет 2,67 руб\ кВтч для горожан с газовыми плитами и 1,87 руб\кВтч для сельчан и горожан с электроплитами.