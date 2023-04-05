Спрос на ипотеку в первом квартале превысил показатели конца года

Сбербанк фиксирует существенный рост спроса на ипотеку. По мнению управляющего Иркутским отделением Сбербанка Юлии Кальвиной, это даст импульс для строительства нового жилья.

– Ипотека – одна из метрик развития экономики. В первом квартале 2023 года спрос на кредиты оживился. Для бизнеса это очень радостное известие, – отметила Юлия Кальвина. – Что нетипично, спрос в начале этого года превышает показатели декабря, учитывая, что конец года – всегда самый активный месяц на рынке недвижимости.

Она добавила, что пропорции выдачи в Иркутской области остаются прежними – 25% приходится на первичное жилье, 75% – на вторичное.

Что касается программ, самыми востребованными являются программы с господдержкой.

– Хочу еще раз донести до всех информацию – программу семейной ипотеки расширили. Сейчас она доступна для всех, у кого есть двое детей до 18 лет. Ставки по семейной ипотеке составляют от 5,5% годовых.