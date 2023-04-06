В иркутском селе построят Дом культуры, где таковой отсутствует уже 17 лет

Дом культуры построят в селе Обуса Осинского района Иркутской области, где отсутствует подобный объект уже 17 лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото правительства Иркутской области

«Современное учреждение селу просто необходимо, так как с 2006 года сельский клуб находится в школе. Культурные мероприятия и праздники проводят в спортивном зале. В новое здание переедет и библиотека, которая находится в здании местной администрации», – пояснил замминистра культуры региона Руслан Дячук.

Подрядчику, который уже найден, предстоит построить двухэтажное здание общей площадью 791 квадратный метр. В нем будут актовый зал на 100 мест, кабинеты для работы кружков, книгохранилище, библиотека, технические помещения. Кроме того, будет озеленена и благоустроена территория вокруг учреждения.

Работы рассчитаны на 2 года. На их проведение направлено 115 млн рублей из федерального и областного бюджетов.