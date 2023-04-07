Новости

Доллар выше 81. Эксперты назвали причины падения рубля

Читайте также:

Рубль падает, несмотря на растущую нефть. Что происходит?
5 апреля 2023
Евро обновил рекорд апреля прошлого года
4 апреля 2023

На торгах в четверг доллар превысил отметку 81 руб., евро – 88 руб.. Валюты обновили годовые максимумы. На такой высоте валютные пары были в апреле 2022 года.

– Давление на рубль продолжают оказывать долгосрочные фундаментальные драйверы, эффект которых в полной мере не отражен в курсе национальной валюты, – считают эксперты БКС Мир инвестиций. – Это большой дефицит бюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки из-за санкций, добровольного уменьшения Россией добычи нефти, а также геополитического дисконта на поставляемую из страны продукцию.

По мнению экспертов, всё это ухудшает ситуацию с платежным балансом, снижая предложение на внутреннем рынке иностранной валюты. В то же время спрос на нее увеличивается по мере наращивания объема импорта, который уже восстановился до уровней двух-трехлетней давности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Время первых
Елена Хохрякова: «Сбер – место, где люди важнее всего»
Инновации для клиентов
Евгений Пришибский: «ИИ – не абстракция, а инструмент управления»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес