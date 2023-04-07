Доллар выше 81. Эксперты назвали причины падения рубля

На торгах в четверг доллар превысил отметку 81 руб., евро – 88 руб.. Валюты обновили годовые максимумы. На такой высоте валютные пары были в апреле 2022 года.

– Давление на рубль продолжают оказывать долгосрочные фундаментальные драйверы, эффект которых в полной мере не отражен в курсе национальной валюты, – считают эксперты БКС Мир инвестиций. – Это большой дефицит бюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки из-за санкций, добровольного уменьшения Россией добычи нефти, а также геополитического дисконта на поставляемую из страны продукцию.



По мнению экспертов, всё это ухудшает ситуацию с платежным балансом, снижая предложение на внутреннем рынке иностранной валюты. В то же время спрос на нее увеличивается по мере наращивания объема импорта, который уже восстановился до уровней двух-трехлетней давности.