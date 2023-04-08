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Новый железнодорожный вокзал построят в Усть-Куте: каким он будет и когда появится

Новый вокзал на станции Лена области планируется построить в городе Усть-Куте Иркутской, сообщила пресс-служба ВСЖД.

<p>Фото ВСЖД</p>

Фото ВСЖД

«В соответствии с проектом, новое здание вокзала будет одноэтажным общей площадью более 1200 квадратных метров. Помещение включает в себя входную группу, зону досмотра пассажиров, кассовый зал, детскую площадку, кафе, комфортные места для ожидания поездов и санитарно-бытовой комплекс», – говорится в сообщении.

На входе в здание вокзала появится зона транспортной безопасности с установкой интроскопов и стационарных рамок металлодетекторов. В пассажирском зале будут установлены автоматические камеры хранения.

Объект введут в эксплуатацию в 2024 году. Строительные работы начнутся во втором квартале 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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