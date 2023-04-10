Названы причины срыва сроков ремонта бассейна «Ангара» в Иркутской области

Региональные власти назвали причины срыва сроков капитального ремонта бассейна «Ангара» в городе Ангарске Иркутской области – о ней они рассказали в официальном телеграм-канале.

Фото правительства Иркутской области

«Завершение капитального ремонта бассейна очень ждут ангарчане. Задержка произошла из-за увеличения стоимости работ и утверждения новой сметы. Сегодня на объекте ведется демонтаж коммуникаций. Оборудование и материалы закуплены. Работы бассейна необходимо завершить в этом году», – приводятся в сообщении слова министра спорта региона Павла Богатырева.

Ремонт ведется в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта».