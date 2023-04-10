В один клик: первая в России онлайн-регистрация права собственности на новостройку проведена в Иркутске

Первая в России онлайн-регистрация права собственности на новостройку проведена в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Электронный сервис по оформлению права собственности на объекты недвижимости совершенствуется. Теперь для оформления права собственности на квартиру в новостройке покупателю не нужно бегать с документами по всему городу, обращаясь то в МФЦ, то в Росреестр, то в банк. Достаточно прийти к застройщику один раз и всего за сутки оформить необходимые документы. Первая такая сделка была совершена в торжественной обстановке 3 апреля в ЖК «Сибиряков».

Эволюция электронных услуг

Продуктивное взаимодействие между Сбербанком и Росреестром по переводу услуг в цифровой формат началось еще в 2016 году. Тогда Иркутская область, несмотря на отдаленность от центра страны, первая из регионов внедрила сервис «Электронная регистрация», который упростил процесс оформления сделки по приобретению объектов недвижимости. Правда, услуга распространялась только на регистрацию права собственности на этапе получения ипотечного кредита. Пакет документов формировался сотрудниками банка и отправлялся ими в Росреестр. Потребителю в итоге достаточно было прийти в кредитную организацию.

Продуктивное взаимодействие между Сбербанком и Росреестром по переводу услуг в цифровой формат началось еще в 2016 году. Тогда Иркутская область, несмотря на отдаленность от центра страны, первая из регионов внедрила сервис «Электронная регистрация», который упростил процесс оформления сделки по приобретению объектов недвижимости. Правда, услуга распространялась только на регистрацию права собственности на этапе получения ипотечного кредита. Пакет документов формировался сотрудниками банка и отправлялся ими в Росреестр. Потребителю в итоге достаточно было прийти в кредитную организацию.

С каждым годом электронные сервисы, внедряемые Сбербанком совместно с Росреестром, улучшаются, становятся популярными и востребованными среди жителей области. Особенно этот тренд усилился в период пандемии – цифровые услуги пользовались большим спросом.

– Изначально электронная регистрация была довольно ограниченной по своему функционалу. Мы могли зарегистрировать право собственности только в том случае, если был один собственник, – вспоминает Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка. – Ни о каких долях, доверенностях или же наличии несовершеннолетних тогда речи не шло. Но сегодня мы ушли далеко вперёд. Уже порядка 90% сделок на рынке недвижимости проходит через электронную регистрацию. Остальные 10% – это, скорее всего, консервативные клиенты, которые не доверяют новым технологиям и желают подписывать документы только вручную.

Но, несмотря на внедрение электронного сервиса, путь получения права собственности занимает достаточно много времени.

– Покупателю нужно прийти к строителям, получить разрешительные документы, потом идти с ними в МФЦ, откуда документы перенаправляются в Росреестр, обрабатываются там и возвращаются обратно в МФЦ. Занимает весь этот процесс до 10 дней, что не всегда удобно для покупателя, – подчеркивает Юлия Кальвина.

Сбербанк предложил Росреестру оптимизировать работу и упростить процедуру регистрации.

– Разумеется, мы откликнулись, – говорит руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев. – Это еще один шаг вперед. Новый сервис, разработанный специалистами Сбербанка, удобен для всех. Теперь застройщик имеет полное право самостоятельно подавать документы на регистрацию в Росреестр вместе с дольщиком, не выходя за пределы своего кабинета.

Новым сервисом Сбербанка могут воспользоваться абсолютно все, в том числе клиенты других банков или же те, кто приобретает квартиру без привлечения кредитных средств. Доступна услуга и для покупателей из других регионов страны – им только нужно будет прийти в отделение Сбербанка для идентификации личности и отправить необходимые документы на регистрацию.

Быстро, удобно, безопасно

3 апреля в реальном времени была проведена показательная процедура передачи прав собственности прямо в фойе новостройки ЖК «Сибиряков». Кстати, этот жилой комплекс был выбран не случайно – застройщик активно сотрудничает с Росреестром и Сбербанком на протяжении нескольких лет, примеряя на себя все новые технологии. Его блок-секции оснащены различными автоматическими системами и цифровыми сервисами (например, «умными» счетчиками, которые сами передают показания и контролируют расход ресурсов), вход в подъезды осуществляется через Face ID.

3 апреля в реальном времени была проведена показательная процедура передачи прав собственности прямо в фойе новостройки ЖК «Сибиряков».

Фото: Андрей Фёдоров

– На наш взгляд, самое важное для людей сегодня – это время, и подключение сервиса дает возможность дольщикам его экономить, – считает генеральный директор компании «Флагман» (застройщик ЖК «Сибиряков») Ольга Иванова. – Вместо того, чтобы занимать очередь в МФЦ, чтобы отдать на обработку документы, и затем снова ехать через неделю-другую их забирать, можно уложиться в 15 минут. Сервис оказывается на нашей территории, рядом с жилым комплексом, где был куплен объект долевого участия. Поэтому оформить право собственности можно единовременно с передачей ключей. Благодарна Сбербанку и Росреестру за то, что выбрали нас для реализации первой сделки и приятно, что именно наши дольщики первыми могут пользоваться этим сервисом.

Генеральный директор компании «Флагман» (застройщик ЖК «Сибиряков») Ольга Иванова ( в центре).

Фото: Андрей Фёдоров

Сам сервис уже знаком застройщикам. Но сейчас он позволяет провести полный цикл сделки самостоятельно. Для того чтобы создать заявку, необходимо на первом этапе заполнить персональные данные будущих собственников (если в сделке участвуют несовершеннолетние дети, их спокойно можно добавить). Далее заполняются данные объекта недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь и др.). На третьем этапе необходимо загрузить электронную подпись застройщика – продавца (она выпускается абсолютно бесплатно на данной платформе). После этого начинается загрузка всех необходимых документов, заранее отсканированных. В это время желательно проверить корректность введенных данных, так как в случае опечатки еще можно вернуть заявку и отредактировать ее. Как только завершится передача документов, подтверждается отправка заявления на согласование, затем происходит процесс автоматической оплаты госпошлины (2 тыс. рублей) и всё – через сутки придет письмо с радостным сообщением о том, что право собственности оформлено. Сама услуга стоит 600 рублей.

– Это, действительно, очень удобно и быстро, – делится впечатлениями будущая владелица квартиры ЖК, на которую и была отправлена показательная заявка по удаленной регистрации права собственности. – Для меня это вторая сделка купли-продажи, поэтому есть с чем сравнивать.

Фото: Андрей Фёдоров

За тем, как работает новый сервис, наблюдал министр цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко. Он отметил, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» сейчас идёт цифровизация по различным отраслям. В данном случае она касается сферы государственного управления и строительства.

– Представленный сервис упрощает жизнь и покупателям, и застройщикам, и органам власти, – подчеркнул Игорь Рыморенко. – В прошлом году в регионе было зарегистрировано более 290 тысяч обращений, связанных с оформлением прав на недвижимость, за первый квартал этого года – 68 тысяч. Безусловно, данный сервис помогает цифровой трансформации экономики – вектор, который был задан Президентом России. Сервис позволяет иркутянам сэкономить своё время, потратив его на себя и свою семью.

Министр цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко.

Фото: Андрей Фёдоров

Представителя власти также интересовали вопросы безопасности цифровой платформы – как защищаются персональные данные покупателей, сама сделка купли-продажи.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин подчеркнул, что в банке работает сильнейшая команда IT-специалистов, которые при разработке новых продуктов максимальное внимание уделяют информационной безопасности. В частности на каждом этапе регистрации установлена надежная защита данных.

В партнёрстве с властью

Игорь Рыморенко добавил, что цифровизация услуг – неизбежный процесс. Президентом страны поставлена задача форсировать цифровое развитие, привлекая к электронным услугам как можно больше людей. Поэтому в регионе и было создано соответствующее министерство. При этом органы власти готовы сотрудничать с такими флагманами цифровизации, как Сбер в разных сферах экономики региона - в сельском хозяйстве, транспорте, дорожном строительстве.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин ( в центре)

Фото: Андрей Фёдоров

– В вопросах цифровизации нас можно назвать одним из помощников органов власти, – подтвердил Александр Абрамкин и добавил, что сейчас главная задача Сбера – оцифровать не только свои внутренние сервисы, но и идти в сторону клиента, будь то физическое лицо, бизнес или власть.

– Когда экономится время, повышается конкурентоспособность бизнеса, экономики. Три года назад мы начали реализацию стратегии по цифровизации сервисов, в том числе, нефинансовых. У нас это получилось. Сегодня Сбер – отраслевой лидер в стране по развитию и продвижению технологий искусственного интеллекта. Вся наша жизнь, хотим мы этого или нет, переходит на цифровой формат и лучше возглавить это движение, чем потом догонять,– подытожил руководитель Байкальского банка.