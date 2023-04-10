Лишь 28% жилья продано в российских новостройках

Около половины составляют проекты с достаточной подушкой безопасности – распродано около 45% квартир, сообщил «Известиям» руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Так, риски на рынке сохраняются, пояснил он. С середины 2022 года объем непроданного жилья в стадии строительства демонстрировал рост – в абсолютном выражении показатель на 25% превышает средний уровень 2019-2021 годов (33,8 млн кв. м), добавил аналитик.

«Но в целом по году и по ипотеке, и по общему количеству сделок с недвижимостью мы будем близки к показателям 2022 года», – отметил Гольдберг.

Также он отметил, что по проектам, запущенным в 2022 и 2023 годах, распроданность составляет 13% при стройготовности 17%.