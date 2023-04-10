Альфа-Банк совместно с Эйч открыли второй сезон бесплатной школы софт-скилов

Альфа-Банк и сервис развития карьеры Эйч выпустили второй сезон своей школы софт-скилов, где ученики бесплатно могут узнать, как развить надпрофессиональные навыки, помогающие взаимодействовать с коллегами, эффективнее решать рабочие задачи и развивать свою карьеру.

Учеников ждут видео и текстовые материалы по трём навыкам коммуникации: прохождение собеседований, управление конфликтами и публичные выступления. После ознакомления с материалами можно решить финальный тест из 18 вопросов: чтобы получить именной сертификат о прохождении школы нужно правильно ответить на 15 и более вопросов. Своими знаниями поделятся амбассадоры Альфа-Банка: главный IT-архитектор Максим Чернухин, CPO платформенных продуктов Павел Розов и руководитель направления развития компетенции системного анализа Алексей Лобзов. В проекте также приняли участие эксперты Эйч: директор и со-основатель HRBRO Елена Воронцова, коуч лидеров и экспертов Настя Данилова, эксперт по речи и выступлениям Юлия Черных.

«Очень ценно, что проект дает возможность узнать о том, как развивать soft skills на реальных примерах из опыта экспертов. Это помогает понять, как можно в своей ежедневной жизни искать инструменты для роста. Видим большой отклик после первого сезона школы, мы точно будем продолжать этот опыт». – София Никитина, DevRel в Альфа-Банке.

«В декабре 2022 года мы запустили школу софт-скилов и получили сильный позитивный отклик: мы понимали, насколько важны софт-скилы в карьере современного специалиста, но недооценивали запрос на такую школу. Так что второй сезон начали готовить почти сразу. Сосредоточились на коммуникациях, потому что считаем, что это базовые навыки, важные сотруднику любого уровня. Кажется, мы нашли хороший и удобный для всех формат, в котором профессионалы готовы бесплатно делиться своей экспертизой» – Полина Победа, Head Of Media Эйч.

Первый сезон был запущен в декабре 2022 года. В нём речь пошла также о трех навыках: стратегическом мышлении, балансе работы и личной жизни и проактивности. Материалы просмотрели почти 70 тысяч пользователей, а 1767 человек получили именные сертификаты.