Дальневосточный банк снизил ставку по рефинансированию кредита

Уменьшить платеж и переплату по кредиту, увеличить срок кредита, объединить кредиты нескольких банков в один можно с помощью рефинансирования от Дальневосточного банка.

– Рефинансирование — это когда вы берете кредит в одном банке на более выгодных условиях, чтобы отдать долг в другом. Дальневосточный банк предлагает скидку на рефинансирование кредитов сторонних банков до 0,4% годовых, теперь ставка - от 7,5%*. Новый кредит вы можете получить на срок от 2-х до 5-ти лет, его сумма составит от 40 000 рублей до 3 500 000 рублей, – говорится в сообщении банка.

Заявку специалисты Дальневосточного банка рассмотрят за 1 день, платеж по кредиту прозрачен и понятен, не содержит скрытых комиссий, для оформления вам понадобится только анкета и паспорт РФ**.

*Ставка указана с учетом скидки в 0,8% годовых при сумме кредита от 1 млн рублей, при кредитовании на цели рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и потребительские цели или рефинансирования кредита(-ов) стороннего(-их) банка(-ов) и кредита(-ов) АО «Дальневосточного банка» и потребительские цели, сроке кредита от 24 до 60 мес., для категории Клиентов «Стратегический партнер», при наличии страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС).

Максимальная ставка по кредиту 20,8% годовых, при выборе Клиентом условий кредитования без страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС).

** для Клиентов, получающих заработную плату на счет в АО «Дальневосточный банк»