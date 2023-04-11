Власти назвали причины падения рубля в начале апреля

В ближайшее время ситуация на валютном рынке должна выровняться.

Сделки "на выход" проходят в рамках жестких лимитов

Представители Минфина и ЦБ сочли переоцененным влияние на курс рубля операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2". Ранее СМИ заявили, что одной из причин ослабления российской валюты в начале апреля стал повышенный спрос на валюту в связи с тем, что российские власти разрешили Shell вывести из России почти 95 млрд рублей поступлений за долю в проекте "Сахалин-2". По мнению представителей финансовых ведомств, этот факт преувеличен, на курс рубля в большей степени влияет снижение экспортной выручки и восстановление импорта, сообщает Интерфакс.

Тему падения рубля на совместной рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме поднял глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок "на выход" осуществляются в рамках жестких лимитов ЦБ.

«Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае, если это значительные средства, они всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты, и там достаточно жесткие ограничения», – сказал замминистра.

Импорт восстанавливается

Зампред ЦБ Алексей Заботкин связал текущее ослабление рубля с падением поступлений экспортной выручки после введения "потолка" цен на нефть, но он уверен, что в дальнейшем ситуация выровняется.

«С точки зрения поступления экспортной выручки, она поступает с некоторым лагом, поэтому то, что мы наблюдаем сейчас на валютном рынке, отражает динамику экспорта, которая складывалась в январе-феврале этого года», – пояснил Заботкин.

Кроме того он заметил, что на курс влияет не только экспортная выручка, но восстановление импорта.

«Почему курс был очень крепкий в прошлом году, это было связано с тем, что импорт был очень подавлен в результате импортных ограничений. По мере того, как выстраиваются новые логистические цепочки и расчетные цепочки, импорт восстанавливается», – передаёт слова Заботкина Интерфакс.

Что дальше?

Аналитики «Финама» также считают, что текущее падение рубля связано со снижением притока иностранной валюты в страну и сокращением нефтегазовых доходов. Они уверены, что в ближайшие месяцы ситуация с притоком валюты улучшится на фоне адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям. «Уже весной курс рубля стабилизируется, а летом – немного укрепится. Ожидаемый торговый диапазон по валютной паре доллар/рубль на II квартал — 72-80 руб., до конца года котировки рубля будут в районе 72-85 руб.», – прогнозируют эксперты.

Ранее аналитики БКС Мир инвестиций назвали важным уровнем сопротивления 85 руб./доллар. Это уровень был зафиксирован еще в 2016 году. «Если его преодолеют, дальше темпы роста могут быть очень быстрыми», – предупреждают аналитики БКС. Если ориентироваться на потребительскую инфляцию с 2015 года, то цель по курсу может составить 110-120 руб. за доллар.