Переориентация на юань: россияне приобрели рекордный объем китайской валюты в марте

Физические лица купили в марте в три раза больше китайской валюты, чем в феврале.

Переориентация российского валютного рынка на юани продолжилась в марте. Доля юаня на биржевом валютном рынке достигла 39%, при этом доля валютной пары доллар-рубль сократилась до минимальных за последние годы 34%.

– Участники рынка продолжили сокращать объем операций в «токсичных» валютах на биржевых торгах, – говорится в сообщении ЦБ.

При этом физические лица в марте приобрели максимальный в 2023 г. месячный объем юаней – 41,9 млрд руб. Для сравнения: в феврале он составлял 11,6 млрд руб. Покупки юаней физическими лицами осуществлялись преимущественно через крупнейшие банки (33,2 млрд руб.), а также на бирже (8,7 млрд руб.). В тоже время доллары США и евро они приобрели на общую сумму 79,9 млрд рублей.

По данным на 11 апреля, курс покупки/продажи наличного юаня в иркутских банках составляет 125/130 руб./10 юаней, наличного доллара – 81,20/82,20 руб./доллар.



Аналитики ВТБ Мои Инвестиции прогнозируют рост интереса к инструментам в юанях. По мнению экспертов, на конец 2023 года пара CNY/RUB будет на уровне 11,3 при ожидаемом курсе 77,9 рублей за доллар. «Тенденция вытеснения доллара и евро китайским юанем в России будет только усиливаться. Эта ликвидность также поддерживает интерес к размещениям облигаций в юанях. Их объем в российской инфраструктуре на 28 марта достиг 67 млрд юаней. Объемы будут нарастать не только за счет экспортеров, но и банков, привлекающих средства для выдачи кредитов в китайской валюте», – отмечают аналитики.