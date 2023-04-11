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К 1 мая иркутяне прогнозируют рост курсов валют на 5%

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Народный прогноз курса доллара к 1 мая — 83,61 руб., евро — 91,12 руб. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активных граждан из города.

За динамикой курса доллара следят 23% иркутян, евро — 21%.

Мужчины больше женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Иркутяне в возрасте до 34 лет чаще остальных отслеживают динамику курсов американской и европейской валют. Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц больше интересуются долларом США.

К 1 мая иркутяне прогнозируют рост валютных курсов на 5%: 83,61 руб. за доллар и 91,12 руб. за евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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