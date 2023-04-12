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Завод «Ирмаш» получил одобрение от ФРП Иркутской области на льготный заём в 10 миллионов

Один из ведущих производителей гидравлического и пневматического оборудования, компания «Ирмаш» готовится получить заём от фонда развития промышленности Иркутской области. Наблюдательный совет Фонда одобрил соответствующую заявку предприятия. Заём в размере 10,8 миллиона рублей будет предоставлен по программе «Проекты развития региона».

«Предприятие специализируется на проектировании и изготовлении различных видов оборудования, в том числе используемого в военнопромышленном комплексе РФ.  Станки, которые намеревается приобрести «Ирмаш» для модернизации своих производственных мощностей, будут предоставлены российскими поставщиками. И продукция, выпускаемая заводом, тоже имеет большой потенциал в контексте импортозамещения. Таким образом, господдержка со стороны регионального Фонда развития промышленности способствует реализации поставленных президентом и правительством страны задач», — подчёркивает первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета Фонда Руслан Ситников.

<p>Руслан Ситников</p>

Руслан Ситников

Общая инвестиционная стоимость проекта по модернизации — почти 30 миллионов рублей, 10,8 из которых предоставит ФРП. Согласно условиям программы «Проекты развития региона» льготная ставка в 1% годовых будет действовать первые 3 года пользования займом, в последующие 2 года она составит 3%. Оборудование, которое «Ирмаш» готовится приобрести, позволит выпустить за 5 лет пользования займом свыше 1400 комплектов матриц для опрессовки канатов и более 160 прессов для опрессовки арматуры.

«Мы поставили перед собой задачу увеличить в портфеле Фонда количество займов по региональным программам поддержки промышленных предприятий. И определённых результатов уже достигли: в 2022 году количество выданных по регпрограммам займов увеличилось в сравнении с 2021 годом в девять раз. А учитывая последние изменения, внесённые федеральным ФРП в схему софинансирования проектов по совместным программам, мы сможем высвободить ещё больше средств для выдачи займов по региональным программам, которые финансируются из бюджета областного Фонда», — объясняет директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

<p>Яна Шевченко</p>

Яна Шевченко

Напомним, ранее экспертный совет федерального ФРП увеличил максимальную сумму займа в рамках совместных программ вдвое – до 200 миллионов рублей, а обязательная доля софинансирования со стороны регионального Фонда снижена до 10%.

Актуальные новости о мерах поддержки среднего и крупного бизнеса вы найдёте в телеграм-канале ФРП Иркутской области.

<p>Яна Шевченко</p> <p>Руслан Ситников</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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